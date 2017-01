Da Lola a Eli le star cominciano a scoprirsi

Primi bikini celebri che annunciano l'estate

13/3/2012

Le curve sexy di Lola Ponce in bikini sono un inno all'estate che si avvicina. Si uniscono al coro lo scultoreo lato B della Canalis e la perfetta forma di Maddalena Corvaglia, che su Twitter postano scatti in due pezzi. Addio inverno, la calda stagione è in arrivo e le star si scoprono.

foto LaPresse

Per alcune l'estate non è mai finita però. Perennemente in bikini Victoria Silvstedt ha usato il suo profilo "social" per tenere aggiornati i suoi fans con le sue forme prosperose e scoperte da varie località marine. E l'ultimo scatto in due pezzi blu, mentre la giunonica attrice si abbronza sdraiata su una chaise longue, è un omaggio al suo generoso ed esplosivo décolleté.



Anche Amy Childs dal Portogallo ammicca in un micro due pezzi ed "espone" i doni voluttuosi che madre natura le ha concesso. Caroline Kennedy, al mare a St. Barts tiene alto l'orgoglio delle over 50. A 54 anni in bikini ha un corpo da far invidia. Persino alla giovanissima Selena Gomez, che a pancia in giù offre ai suoi fans di Twitter un suo scatto a bordo piscina... Curve acerbe ma sensuali. E poi ancora Lea Michele, Imogen Thomas... ecco le prime star scoperte del 2012. A guidarle la scultorea Lola Ponce, che da Miami Beach, in compagnia del nuovo fidanzato Aàron Diaz, mostra il suo lato B e le sue curve meritandosi una standing ovation.