Imogen incita la squadra del cuore

La modella posta foto hot su Twitter

12/3/2012

Uno strano modo di fare il tifo per la propria squadra del cuore. E se di cuore parliamo allora ha fatto bene Imogen Thomas a mettersi una mano sul petto. E così la scandalosa modella ha deciso di postare sul suo profilo Twitter una foto del suo abbondante seno nudo con la scritta “Cmon Wales” per augurare buona fortuna alla squadra gallese di rugby. Le dita non possono coprire tanta pelle e così tutto resta in bella vista.

foto Twitter

La mora ex gieffina sarà pure scandalosa nei suoi comportamenti, ma è altrettanto patriottica. Pur di augurare la buona sorte al rugby gallese ha messo in mostra un messaggio molto intimo e incisivo che non poteva passare inosservato e non colpire nel segno. E così è stato. La vittoria del Galles, che tra l'altro, si è scontrato con la squadra italiana, è stata netta. Al “Sei Nazioni”, il team di Imogen ha strapazzato l'Italia sconfiggendola per 24 a 3. Non c'è che dire tanta abbondanza nel tifo ha portato davvero bene. Ora la Thomas può continuare a incitare la sua squadra come crede...