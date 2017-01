Caroline Kennedy scatenata tra le onde

Col marito Edwin incontro nudista sulla spiaggia

12/3/2012

Madre di tre figli e ancora in perfetta forma, Caroline Kennedy è sicuramente una splendida over 50. La figlia di JFK sfoggia un fisico impeccabile in bikini, sulla spiaggia di St. Barts, dove si diverte tra le onde e passeggia con il marito Edwin Schlossberg, 66 anni, con il quale è sposata da 25.

foto Olycom

Non sono tante le donne che a 54 anni possono permettersi di mostrare con orgoglio il proprio corpo in bikini e un ventre così piatto e tonico. Caroline è tra queste.



In vacanza per il week end con il marito, la figlia del presidente americano John F. Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis, si gode una piccola pausa di relax, destabilizzata forse solo da un incontro un po' imbarazzante: una coppia di nudisti, lei in topless, lui senza nulla addosso. Caroline, avvocato, scrittrice e editore di successo e Edwin, famoso stilista, non si scandalizzano però e proseguono la loro passeggiata marina.