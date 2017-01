La Canalis in bikini su Twitter

Elisabetta,fondoschiena da dieci e lode

12/3/2012

Aria di primavera, voglia di mare ed ecco un bel bikini all'orizzonte. Elisabetta Canalis brucia le avversarie e lancia in anteprima su Twitter la sua foto in costume da bagno dalle assolate spiagge americane. Un fondoschiena davvero al top per la showgirl sarda, fidanzata con Steve-O, che non manca di immortalarsi in una posa perfetta. Intanto con l'amica Maddalena ricorda i vecchi tempi...

foto Twitter

Sul social network si apre un dibattito su una vecchia compilation in cui le veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia insegnano a ballare. Eli si chiede se Maddy ce l'ha e lei risponde subito all'appello: “Certo! Ogni volta che mi manchi guardo quelle foto... e mi sento subito meglio”.

La Canalis ride: “Str... Ahahahah specie per gli outfit pazzeschi che avevamo. Shorts ascellari e stivali dai colori improponibili”.