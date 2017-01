Libano, in lingerie sulla neve

Sfilata di modelle tra gli sciatori

12/3/2012

Altro che donne velate! L'emancipazione femminile in Medio Oriente passa da queste splendide signorine tutt'altro che coperte. Siamo a Mzaar, località sciistica in Libano, a soli 54 chilometri da Beirut, dove sexy modelle hanno sfilato in lingerie sulla neve.

foto Afp

La "trovata" è del marchio d'intimo Diamony, che durante il "Ski and Fashion Festival" ha presentato la sua collezione primavera/estate di lingerie e per attirare maggiormente l'attenzione ha scelto un canale pubblicitario davvero irresistibile e un'accoppiata vincente: donne semi svestite e location invernale.



Anche al freddo e sulla neve le modelle libanesi si spogliano. Per la gioia degli sciatori e dei fotografi.