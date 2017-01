Trucco e parrucco, il restyling delle star

La Canalis si fa ritoccare il trucco, grandi bigodini per la Caracciolo

12/3/2012

Il proverbio dice "Chi bello vuole apparire un po' deve soffrire". Non sembra essere il caso delle regine dello showbiz che, durante interminabili ore di trucco e parrucco, più che sofferenti, appaiono rilassate e sorridenti. Tant'è che si divertono a immortalare su Twitter e Facebook le loro sessioni di restyling con enormi bigodini in testa o con il truccatore al proprio fianco. E' il caso della Canalis, Heidi Klum e Costanza Caracciolo.

foto Twitter

Nelle occasioni ufficiali sono tutte delle bamboline, mai un capello fuori posto o il rossetto sbavato. Ma quanto lavoro c'è dietro a tanta perfezione? Ce lo dicono proprio loro, le star nostrane e straniere grazie agli scatti personali che, senza imbarazzo, postano sui social network.



Ed è proprio qui che scoviamo Laura Barriales prima in versione Cugino IT (come il personaggio degli Addams ha una cascata di capelli a coprirle il viso) , poi con dei grossi bigodini in testa, proprio come la velina Costanza Caracciolo. Mollettine con fazzoletto per mantenere la piega sono fondamentali per l'acconciatura di Kim Kardashian che, dal bagno di casa, condivide una foto in cui compare in tuta e reggiseno sportivo. Curve da capogiro per la ricca ereditiera.



Laura Torrisi ha tanta stagnola in testa quanta quella che usa in cucina per i suoi manicaretti, mentre Eva Longoria e Irina Shayk preferiscono una acconciatura un po' movimentata e si affidano a spazzole rotonde e piastre arricciacapelli.



Elisabetta Canalis e Heidi Klum si concentrano sul trucco. Prima l'ombretto, poi il rossetto e il volto si illumina.



C'è anche chi non resta con le mani in mano: mentre il parrucchiere fa i capelli a Belen lei sistema quelli del suo fidanzato Fabrizio Corona.



All'appello ci sono anche Melissa Satta, Kate Upton, Elena Barolo, Eva Riccobono, Vanessa Hudgens e l'impeccabile Victoria Beckham...