Lucrezia e Simone, amore in pista

Della Rovere confessa il feeling con il ballerino: "Io e De Pasquale stiamo insieme"

12/3/2012

Galeotto è stato l'impeto della danza. Poi la passione si è trasferita fuori dalla sala prove dove i due si toccano, si mordicchiano, si baciano. In molti lo avevano intuito guardandoli ballare affiatati. Adesso Lucrezia Lante della Rovere esce allo scoperto e a "Gente" confessa il feeling con il suo maestro di "Ballando con le stelle": "Sì, io e Simone Di Pasquale stiamo insieme". Anche l'amore, dunque, scende in pista.

foto Gente

La paura più grande, però, è dettata dall'età. Lei 45enne, lui 33 anni. "Potrebbe innamorarsi di quelle più giovani e più belle di me", ammette Lucrezia. "Viviamo giorno per giorno", la rassicura il ballerino che racconta come è nato il loro feeling: "Non è stato un colpo di fulmine, ero prevenuto, mi avevano detto che Lucrezia aveva un caratteraccio. Ma non è così, anzi. Quello che mi piace di lei è la fragilità che la rende femminile".



L'attrice giura di essere rinata: "Simone mi ha aiutato, ballando, a superare certi blocchi. Ha una caratteristica che ho sempre cercato in un uomo: sa come prendere una donna e mi capisce". Per Lucrezia il programma è stato "il ruolo migliore che ho interpretato finora". D'altronde come nel migliore dei copioni c'è anche il lieto fine, con il maestro rapito dalla sensualità della sua allieva e lei che pende dalle sue labbra.