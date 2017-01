Rumer Willis perde i chili... ma non i peli

Sexy ed elegante, ma non depilata

9/3/2012

Dimagrita, elegante ma con le ascelle non depilate. Rumer Willis, primogenita del famoso attore Bruce e di Demi Moore è apparsa così alla premiere di "The Diary of Preston Plummer" al Gusman Center di Miami. In abito bianco super stretch con scollatura hot, la giovane attrice ha però tralasciato un particolare importante in fatto di estetica...

foto Olycom

Che Rumer abbia perso un bel po' di chili rispetto a qualche mese fa è comunque più che evidente. La critica situazione familiare, tra la separazione della madre da Ashton Kutcher, che ha cresciuto le figlie di Demi dopo il divorzio da Bruce Willis e il ricovero della Moore in un rehab, hanno sicuramente avuto effetti negativi anche su di lei.



Il dimagrimento però giova alla figura alta e slanciata della Willis, che si è sempre "lamentata" del suo corpo così diverso da quello di sua madre. "Non ho ereditato il corpo di mia madre. Lei non ha i miei fianchi, mentre io sono fatta a clessidra, cosa che odiavo quando ero piccola. Ora mi ci sto abituando".



Le sue curve però adesso appaiono molto sexy e anche in fatto di look Rumer sembra aver cambiato registro: "Non riesco a capire come le donne possano camminare con i tacchi alti, io non ce la faccio proprio", aveva detto poco tempo fa. Alla premiere però indossava trampoli vertiginosi.