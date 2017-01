In topless e mora, ecco la vera Rihanna

Su Twitter le immagini più "intime"

9/3/2012

Mora e in topless, ecco la vera Rihanna. La star posta su Twitter l'ennesima foto in cui posa senza reggiseno e con i capelli castani e scrive: “Where have you been all my life?”. Sa come tenere alta l'attenzione su di lei e pubblicizza un video in cui compare in reggiseno e slip. Mosse conturbanti per la cantante che ne approfitta per una “social litigata” con la rivale, Karrueche Tran, la modella vietnamita che esce con il suo ex Chris Brown.

foto Da video

Gira voce che tra Chris e Rihanna ci sia un ritorno di fiamma, visto che i due hanno da poco registrato un singolo insieme. Fatto sta che la cantante delle Barbados ha lanciato un paio di frecciatine alla rivale su Twitter prima con una foto delle gallette di riso con orecchini enormi e occhiali da sole (come suole mostrarsi in pubblico Karrueche) e scrivendo la frase: “Ima a make u my bitch”. E poi con una battuta sulle modelle.



Abbandonata la querelle con la rivale, la popstar si è messa a nudo con la foto in topless e con il link a un video bollente in cui, più che pubblicizzare i jeans di Armani, mette in mostra le sue curve esibendo reggiseni a balconcino e slip sensuali.