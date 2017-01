Longoria e Cruz si dicono addio

La "casalinga" pensa solo al suo lavoro

9/3/2012

Se grandi sono le soddisfazioni sui set, meno gratificanti sono quelle in amore. L'attrice Eva Longoria ha messo fine alla sua storia d'amore con Eduardo Cruz, fratello di Penelope. Una rottura improvvisa che nessuno degli amici si sarebbe mai aspettato, anche se una persona vicina alla ex coppia dichiara a Us Weekly: "E' stata una decisione condivisa. Lei vuole concentrarsi sul lavoro e sulla fine di Desperate Housewives".

foto Twitter

Eva ed Eduardo si erano conosciuti a un party organizzato da Penelope e da febbraio del 2011 hanno iniziato a fare coppia fissa. Il ragazzo, più giovane di lei di dieci anni, è riuscito a far dimenticare alla Longoria l'ex marito Tony Parker da cui aveva divorziato nel 2010 dopo tre anni di matrimonio e un tradimento da parte di lui.



Lei spiega che c'è una ragione per cui si era innamorata e sposata: ci credeva. "L'amore - ha proseguito - non ha funzionato con quella persona, ma ciò non vuol dire che non funzioni con qualcun altro". E questo qualcun altro si chiama Eduardo.



Per lui, solo recentemente, ha espresso parole lodevoli: "La verità è che dovrei essere arrabbiata, piena di risentimento e disincantata sui rapporti, ma invece mi sento molto fortunata ad aver trovato Edu".

Una dichiarazione d'amore già ritrattata. Come cambia velocemente opinione questa casalinga disperata!