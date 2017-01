Denny Mendez litiga in strada col fidanzato

Giordano Rossi la strattona, lei gli tira uno schiaffo

9/3/2012

Lei si scaglia contro di lui, lui la prende per il bavero e sembra minacciarla, lei gli tira uno schiaffo. Accade in mezzo ad una strada romana tra Denny Mendez e Cyro Giordano Rossi. E non è una scena di un film, ma fotogrammi di vita quotidiana. Tra l'ex Miss Italia e il fidanzato c'è aria di crisi.

foto Novella 2000

Gli scatti di Novella 2000, che riprendono l'intera furibonda litigata, a ben guardare, sembrano scene di un fotoromanzo, ma Denny conferma: "No, non è un bel momento". La litigata quindi pare esserci stata davvero: "Non amo litigare", spiega lei, "questa volta però mi sono fatta prender la mano e sono andata oltre". Tutta colpa di un sms scoperto sul cellulare del fidanzato, che lui non ha saputo e voluto spiegare.



Questione di gelosia insomma. Quel che è certo è che per la bella Mendez questo è un momento particolarmente delicato. A dicembre la showgirl aveva perso un bambino, ma i problemi con Giordano Rossi non sono cominciati lì, sottolinea Denny. Le incomprensioni e la mancanza di attenzione reciproche sono cominciate dopo e ora i due si sono presi un periodo di riflessione: "Siamo in stand by. Ci siamo presi del tempo per riflettere sul nostro rapporto e su quello che vogliamo l'uno dall'altro". Il tempo darà una risposta a tutto.