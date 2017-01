Calciatori, lo strip è tra le mura di casa

Satta e Fico fanno gol in lingerie

9/3/2012

Melissa Satta posa su Playboy, Raffaella Fico per un marchio di lingerie, Georgette Eto'o sfoggia un topless statuario, Catrinel Menghia “impressiona” con il suo lato B e Irina Shayk è una delle modelle più gettonate del momento. Sono loro, le sexy wags dei calciatori che, non solo hanno la fortuna di fare il lavoro più pagato al mondo, ma anche quella di godersi lo strip delle compagne dal divano di casa.

foto Ufficio stampa

Caro Mario, perché andare a cercare altrove quando in casa potresti avere uno spogliarello personale di tutto rispetto? Abbiamo visto tutti Raffaella in lingerie mentre sprigiona la sua carica erotica e proprio non sappiamo darci spiegazioni.



Altro fortunato è il campione Kevin Prince Boateng, fidanzato da qualche mese con la Satta, che ha recentemente posato per il mensile Playboy e in passato per Sport Illustrated "vestita" solo di body painting. Anche la modella Abigail Clancy, sposata dal 2006 con il calciatore Peter Crouch, ha una certa dimestichezza davanti a un obiettivo fotografico. Bionda, capelli lunghi e sguardo conturbante sa come catturare gli sguardi.



Con Irina Shayk il fuoriclasse Cristiano Ronaldo si ritrova al suo fianco un vero Angelo (di Victoria's Secret) mentre Samuel Eto'o si lustra gli occhi con il prorompente décolleté della moglie Georgette, che ama prendere il sole in topless.

Ma non dimentichiamo anche Camila Morais, fidanzata con Marco Borriello, la provocante fotografa Catrinel Menghia sposata con l'ex calciatore Massimo Brambati, Alessia Ventura compagna di Pippo Inzaghi e David Beckham con la sua Victoria.