Parker sfatta e col vestito rotto

L'attrice mostra un bel buco

8/3/2012

Viso sciupato e abito rotto. Non è una bella sfilata quella di Sarah Jessica Parker alla settimana della moda parigina. L'attrice di Sex and the city si è presentata nella Ville Lumiere per assistere al defilé di Louis Vuitton indossando un bellissimo abito longuette bianco dall'effetto vedo non vedo che metteva in mostra un reggiseno nero. Peccato che si vedesse anche un buco nel corpetto di pizzo e che il suo viso fosse particolarmente tirato.

foto Ap/Lapresse

L'attrice è una delle protagoniste delle sfilate francesi e i flash la seguono ovunque. L'abbiamo vista in versione mamma sportiva e ora elegante nel parterre di Vuitton. Il make up però non è riuscito a nascondere la stanchezza e il viso sciupato è finito nell'obiettivo. La Parker è finita sotto esame anche per il suo look: abito bellissimo, peccato che il pizzo si sia rotto proprio all'altezza del seno e, grazie al contrasto con il reggiseno nero, era evidente un bel buco!