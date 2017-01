La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

10/3/2012

Federica Pellegrini, a Riccione, condivide la vasca con il compagno Filippo Magnini e l'ex, Luca Marin, senza mostrare imbarazzo, Belen e Corona al ristorante prima parlano animatamente e poi si abbracciano. E ancora, Melissa Satta posa per Playboy e Michelle Hunziker dichiara il suo amore per Tomaso Trussardi. Senza dimenticare la guaina contenitiva di Lucrezia Lante della Rovere. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

foto Olycom

LUNEDI' 5 MARZO



Lucrezia "inguainata" con Simone Di Pasquale



Gli ex del GF su Twitter e Facebook



MARTEDI' 6 MARZO



Star "fotografate" ad occhi chiusi



Melissa (non) si spoglia per Boateng

foto Olycom

MERCOLEDI' 7 MARZO



Federica, un angelo sexy per Magnini



Michelle: "Tomaso è l'uomo giusto"



GIOVEDI' 8 MARZO



Belen e Corona, i soliti siparietti trasgressivi



Marin e Magnini alla corte di Fede

foto Playboy

VENERDI' 9 MARZO



Calciatori, lo strip è tra le mura di casa