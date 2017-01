Katie Price, "esplode" in costume

Presentata nuova linea mare da lei disegnata

8/3/2012

Forme voluminose e spirito esibizionista, Katie Price continua a far parlare di sé. Questa volta si è inventata una linea di costumi da bagno da lei disegnata, ma che giura di non voler indossare, perché lei "ama prendere il sole nuda". Anche in costume però le sue forme esplodono di erotismo!

foto Twitter

Dalla musica alla moda, passando per 5 autobiografie, fino ad arrivare alla nuovissima collezione mare. Un suo segreto piccante? "Ho fatto una linea mare ma non la indosserò, io amo prendere il sole nuda", dice la Price mostrando un nuovo tatuaggio sulla coscia a forma di giarrettiera mentre presenta la sua nuova linea di costumi da bagno, sfoggiando le sue curve conturbanti ed esplosive.



Con un voluto tono seduttivo, mettendo in mostra le sue procacità, dice "Non ti chiedi perchè non ho linee di abbronzatura?". Al 'Mirror' che riporta l'intervista, la Perry racconta il rapporto con il suo corpo: "Non sono molto coscienziosa. Proprio oggi mi sono abbuffata di curry". Poi svela di aver appena finito di registrare un altro album con l'ex Dane Bowers. "Penso che la gente sarà molto sorpresa di quello che Dane ha fatto con me in studio". Katie non nasconde la sua voglia di maternità e l'idea di adottare un bambino: "Voglio almeno tre o quattro figli, ma mi piacerebbe anche l'adozione".