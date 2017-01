Belen e Corona, i soliti siparietti trasgressivi

Avvinghiati al ristorante

8/3/2012

Rieccoli, avvinghiati, appassionati e noncuranti di chi sta loro intorno. Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, al ristorante "La briciola" di Milano non si curano dei presenti e si lasciano andare ad effusioni e baci da teenager innamorati.

foto Olycom

Lui si struscia al collo di lei, lei lo accarezza materna, poi, con una sigaretta in mano (ma il fumo non è vietato nei luoghi pubblici?) Belen sembra rimproverarlo per qualcosa. La discussione si fa accesa e Belen ha il piglio di chi è irritata. Che il suo scapestrato e irrequieto fidanzato ne abbia combinata un'altra delle sue?



Pazienza, la rabbia della showgirl dura poco. La vista del suo bel macho con le braccia coperte di tatuaggi sembra sedurla ancora come la prima volta. E il passo è breve per fare la pace tra abbracci e coccole, anche se sul volto dell'ex re dei paparazzi resta un velo di preoccupazione e tristezza. Lo attende un periodo difficile, non c'è dubbio.



I soliti Belen e Corona, sempre protagonisti, sempre sotto i riflettori. Anche senza farfalle maliziose.