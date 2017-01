Marin e Magnini alla corte di Fede

Sexy spogliarello per la Pellegrini

8/3/2012

Lui, lei e l'altro. La situazione potrebbe essere imbarazzante per molti, ma non per Federica Pellegrini che a Riccione condivide la stessa piscina con il fidanzato Filippo Magnini e con l'ex Luca Marin. La campionessa ha occhi solo per il suo compagno con cui non perde occasione per avere un contatto. Luca, dal canto suo, cerca di evitare la coppietta, ma uno sguardo tra lui e Magnini poco amichevole fa capire che la ferita è ancora aperta.

foto Olycom

E' passato quasi un anno dalla rottura tra Federica e Luca e se per la nuotatrice la sua storia con Marin è già finita nel dimenticatoio non si può dire lo stesso per il suo ex che, seduto alle spalle di Magnini appare particolarmente irrigidito.



Filippo ride in compagnia di amici e pare rivolgere anche la parola al suo rivale (sconfitto) in amore che in realtà nemmeno lo considera e gira lo sguardo altrove. La situazione per Luca non è facile anche perché non solo è costretto a subirsi le smancerie dei due colleghi e l'immagine di Federica stampata sul costume di Filippo, ma anche un veloce cambio di costume della sua ex a bordo vasca che mette in mostra quel fisico scultoreo che una volta gli "apparteneva".