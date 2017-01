Lola Ponce innamorata e sexy

Passione caliente con Aaròn

8/3/2012

La vita di Lola Ponce, da quando è a Miami, sembra una bellissima telenovela. Come quella di cui, in Sudamerica, è diventata una star, trovando successo e amore. Protagonista di El talismàn, seguitissimo polpettone, l'attrice e cantante vive un'intensa love story con Aaròn Diaz, che recita con lei. Passione caliente con uno degli uomini più belli del mondo.

foto Novella 2000

Lo dimostrano gli scatti di Novella 2000 e di Visto, in cui la coppia raffredda i propri bollori in piscina, tra baci e abbracci. Lola è in splendida forma, il suo lato B scultoreo spicca sotto la doccia e Aaròn non sa resistere a toccare con mano tanta perfezione.



Lui, messicano, 30enne, uomo tra i più belli del pianeta secondo People Magazine, lo scorso luglio si è separato dalla moglie, l'attrice Kate Del Castillo e si è buttato tra le braccia della sexy argentina. Lei, che ha lasciato l'Italia l'anno scorso per trasferirsi a Miami, è stata la compagna di Manuele Melenotti dal 2005 al 2010. ma ora è tutto in ricordo. "Sto vivendo il momento più magico della mia vita", dice la Ponce: "Qui mi trattano come una dea, ma l'Italia mi manca molto...".



Prima o poi tornerà e sta vagliando proposte, per ora però vive la sua favola magica sotto il sole caliente di Miami.