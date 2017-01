I "social kiss" delle vip

Palmas, regina dei baci su Twitter

8/3/2012

Labbra sottili, carnose, piccole o pronunciate. Sono quelle delle vip che non resistono alla tentazione di dispensare baci ammiccando con malizia davanti al proprio cellulare per un autoscatto da postare alla velocità della luce su Twitter o Facebook. Da Kim Kardashian a Adrianne Curry, alle nostre Giorgia Palmas, Costanza Caracciolo e Alessia Maruzzi, ecco un carrellata di labbra al bacio.

Con o senza rossetto, da casa, in una allegra serata o in giro per il mondo, le star si mettono in posa e "smack", ecco che le labbra si "arricciano" e un gesto semplice si trasforma in un'espressione tanto sexy e conturbate. La corona di baciatrice via Twitter va a Giorgia Palmas che sotto l'Arco della Pace a Milano, nella cabina armadio, nei locali e in auto assume sempre la stessa maliziosetta espressione.



Bacio rosso fuoco per Doutzen Kroes, Alessia Marcuzzi e Costanza Caracciolo. Decisamente meno "accese", ma ugualmente sensuali le labbra di Adrianne Curry, che regala un primo piano anche sul prorompente décolleté, Bar Refaeli, Eva Riccobono e Kelly Brook.

Kim Kardashian accompagna il suo bacio con la mano, proprio come Laura Barriales.



Non perdere anche le labbra di Melissa Satta, Irina Shayk, Victoria Silvstedt, Federica Nargi, Nina Senicar e...