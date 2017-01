Eli snobbata dal compagno Steve-O

Lui dorme e non le fa compagnia in volo

7/3/2012

“Bello sapere che in volo hai un compagno di viaggio con cui puoi parlare...”. Cinguetta dall'aereo la povera Elisabetta Canalis costretta a sorreggere il fidanzato Steve-O mentre fa una pennichella sulle sue gambe. Lei sorride e si scatta una foto per il profilo Twitter. Lo stuntman snobba tanta bellezza al suo fianco, eppure sa dove mettere le mani! Lo prova la foto che lui ha postato mentre fruga nei pantaloni...

foto Twitter

Una coppia bella e simpatica, quella formata dalla showgirl sarda trapiantata a Los Angeles e lo stuntman americano dal passato discutibile. Lei sembra aver messo da parte l'aria seria e malinconica ed essersi lasciata andare ai sorrisi e alle smancerie. Dopo Sanremo i due avevano trascorso qualche giorno da innamorati a spasso per Roma. Baci, abbracci, coccole in pubblico senza nascondersi ai flash. Elisabetta non teme nemmeno di postare le immagini del suo amore sul social network e così lo fotografa con i suoi cagnolini e, perché no, anche sull'aereo mentre dorme. Lui, invece, non mostra alcuna traccia di Eli, ma della vacanza romana immortala uno scatto “intimo” mentre rovista nei pantaloni con il Colosseo alle sue spalle...