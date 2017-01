A Parigi fa troppo caldo per la Kidman

Sotto le ascelle di Nicole antiestetiche chiazze

7/3/2012

Piccola caduta di stile per la bella Nicole Kidman. Sotto le ascelle dell'attrice, elegante in un mini abito con stampe floreali, i paparazzi immortalano antiestetiche macchie di sudore o di eccessivo deodorante.

foto LaPresse

Troppo caldo a Parigi in questi giorni di anticipata primavera, che hanno accompagnato la settimana della moda francese. La Kidman super elegante e bellissima in un abito dai motivi floreali si è forse voluta "proteggere" con una dose di deodorante eccessiva oppure non ha previsto una tanto evidente sudorazione.



Quel che è certo è che i paparazzi non si sono lasciati sfuggire il particolare anti estetico delle chiazze sotto ascellari. Debacle di stile per l'impeccabile Nicole.