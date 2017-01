Gli Hacker scoprono in Rete Munn e Hendricks

Rubati gli autoscatti osé delle due attrici che dicono: "I nudi non sono nostri"

7/3/2012

L'ultima vittima celebre era stata Scarlett Johannson. Adesso anche Christina Hendricks e Olivia Munn hanno visto finire in Rete i loro autoscatti privati da cellulare. Negli Stati Uniti per le celebrità sembra non esserci pace, gli hacker sono sempre dietro l'angolo. Ecco quindi foto ammiccanti, maliziose, in qualche caso discinte e comunque senza trucchi e veli. Ma entrambe giurano: "Le foto dei nudi non sono nostre!".

foto Twitter

Infatti gli scatti apparsi su moltissimi siti e blog in questi giorni sono particolari ma tutto sommato casti, dove al massimo sia Christina che Olivia appaiono in biancheria intima o nell'atteggiamento, tra il seducente e lo scherzoso, di abbassare la lampo per aprire la giacca della tuta e mostrare il seno.



Però per entrambe ci sono altre foto, decisamente più compromenttenti. Un primo piano del seno da guinness della Hendricks e due nudi integrali della Munn. Peccato che in questi casi il viso non si veda. Da qui la tesi portata avanti da entrambe le attrici che le altre foto sono rubate ma autentiche, mentre i nudi sarebbero veri e propri falsi montati ad arte dagli hacker di turno.



Che i vip d'oltreoceano debbano guardarsi dagli hacker pronti a intrufolarsi nei loro computer e nei loro telefoni dovrebbe ormai essere chiaro. Da Miley Cyrus a Vanessa Hudgens, fino all'ultimo clamoroso caso di Scarlett Johansson, gli smanettoni informatici non hanno remore a rendere pubbliche le abitudini private di attrici, modelle e cantanti. E invece loro insistono, tanto almeno un trucco sembrano averlo imparato: se devo fotografarmi nuda, almeno non inquadro il viso...