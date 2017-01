Katie Holmes corre dal parrucchiere

Via i capelli bianchi, arriva la frangia

7/3/2012

Dai tempi di Dawson's Creek portava i capelli lunghi, lisci e castani, ma per Katie Holmes era arrivato il momento di correre ai ripari e nascondere i ciuffetti bianchi. Negli ultimi tempi l'abbiamo vista con la capigliatura non proprio fresca di parrucchiere, a volte anche unta, e sicuramente disordinata. Ma, per fortuna, nella serata degli Oscar Katie ha sfoggiato una frangetta luminosa che ne ha valorizzato il viso e lo sguardo.

foto Afp

Struccata e dall'abbigliamento casual, la moglie di Tom Cruise si è fatta paparazzare con i capelli sciolti, con le ciocche unte e spettinate, e con la ricrescita bianca in primo piano. La giovane attrice per le serate mondane a braccetto con il suo Tom ha dovuto sottoporsi a una bella seduta dal parrucchiere che le ha ridato luce con una colata di colore e un bel taglio che ha eliminato doppie punte e ciocche sfibrate. Katie ha scelto di puntare sulla frangetta per riconquistare l'aria sbarazzina.



Qualche anno fa la Holmes ci aveva già dato un taglio, abbandonando i capelli lunghi per un caschetto brioso e allegro. Poi è tornata alla sua solita chioma sciolta trascurandola fino alla comparsa dei ciuffi bianchi. La nuova sforbiciata e la frangetta – che tra l'altro è il must dell'estate – le hanno ridato vitalità e bellezza.