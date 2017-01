Il fascino regale di Charlotte

La Casiraghi musa-amazzone di Gucci

Bella, bellissima e da sempre un po' fuori dal coro. Charlotte Casiraghi non è mai stata una principessa "ortodossa". Per le sue origini poco reali e per il suo carattere ribelle. Da poco ha concluso la sua love story con il fidanzato "bene" Alex Dellal per buttarsi tra le braccia di un attore francese, 16 anni più vecchio di lei, Gad Elmaleh. Adesso è la splendida musa di Gucci.

Il look è quello da amazzone, il più consono per lei, che ama i cavalli ed è spesso impegnata nei grand prix di equitazione.



Lunghi capelli, un corpo atletico e perfetto, il volto allungato dal fascino regale, labbra carnose e occhi chiari. La sua incredibile bellezza è indiscutibile e la sua classe non è da meno. Quando cavalca e quando posa. Perfettamente all'altezza della splendida mamma Caroline e della indimenticabile nonna Grace Kelly.



Frida Giannini, direttore creativo di Gucci, l'ha voluta come musa ispiratrice e protagonista assoluta e le ha disegnato una campagna pubblicitaria ad hoc, "Forever Now".

E la meravigliosa rampolla di casa Grimaldi non ha deluso le aspettative. Nei primi scatti di Peter Lindbergh Charlotte è una vera principessa di stile e fascino. Ribelle, trasgressiva e irresistibile.