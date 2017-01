Federica, un angelo sexy per Magnini

L'immagine provocante della Pellegrini campeggia su slip e t-shirt di Filippo

7/3/2012

Un angelo provocante in bikini, con lato B in bella vista e curve mozzafiato. Filippo Magnini vede così la sua Federica Pellegrini, tanto che si è fatto stampare su slip e t-shirt il fumetto della sua amata in versione super sexy. Meglio ricordarla così avrà pensato, visto che la campionessa di nuoto si è fatta immortalare le gambe fresche di ceretta. E l'effetto è tutt'altro che sensuale...

foto LaPresse

La storia, a dispetto delle previsioni, prosegue a gonfie vele, e l'intesa tra Fede e Filippo cresce giorno dopo giorno. Tanto che i due alternano momenti romantici, con tanto di passeggiate mano nella mano, ad altri goliardici. In cui giocano a bordo vasca e lui tenta scherzosamente di alzarle la maglietta per poi "nascondersi" davanti ai flash.



Intanto sulla t-shirt del "Magno" campeggia l'immagine di Fede ritratta come un angelo che però ha tutta l'aria di volerlo sedurre. E giusto per non farsi mancare niente il nuotatore ha pensato bene di farsela immortalare anche sugli slip. Filippo avrà pensato che quello era il posto giusto. D'altronde le persone più care sono anche le più "intime".