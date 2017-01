Michelle: Tomaso è l'uomo giusto

La Hunziker posa hot e parla dell'amore

7/3/2012

"Tomaso Trussardi? E' un figo da paura". Michelle Hunziker su Vanity Fair parla della sua storia e di quanto sia innamorata: "Io vado al massimo subito. Non ho mai capito quelli che tengono in casa una bella candela e non l'accendono per paura di consumarla. L'amore lo devi bruciare, solo così capisci se è vero. Inutile perdere tempo. Sì, sono innamorata, e sto vivendo una storia bella, intensa".

foto Vanity Fair

E' stato l'amico comune Vittorio Feltri a fare da cupido tra lei e Trussardi: “Ha fatto un bel favore a entrambi”. La showgirl era contraria alle coppie in cui il più giovane è l'uomo, ma si è dovuta ricredere: “Ero prigioniera del cliché donna giovane-uomo maturo, ma proprio non mi convincevano le storie dove più piccolo, e magari molto più piccolo, è lui. Capisco Madonna, che non fa mistero della sua passione per i ragazzi giovani e aitanti: lei, sentimentalmente parlando, non ci investe nulla, se la gode e punto. Ma guardi che cosa succede quando invece c’è di mezzo l’amore, e magari gli anni di distanza sono anche tanti, come tra Demi Moore e Ashton Kutcher: una rovina".

"Devo però dire che Tomaso mi ha colpito per la sua maturità. Non ha ancora trent’anni ma è un uomo adulto, la sua è una famiglia unita che gli ha dato un’educazione molto solida, e alcune sofferenze che ha vissuto hanno rafforzato il suo carattere... - continua la showgirl - Insomma, non riesco a pensare a lui come a un ragazzo. E tanto meno come a un trofeo”.



“Ho trovato uno che si impegna. Uno che si impegna di brutto” aggiunge la Hunziker felice di aver trovato un uomo pronto a esporsi nei sentimenti e a farle cambiare idea su molte cose. “Quello giusto potrebbe essere proprio lui” continua Michelle che non ha mai fatto mistero di volere un secondo figlio. Con Tomaso ci sta pensando anche se in questo momento preferisce aspettare e godersi un po' questo momento d'oro.