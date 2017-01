Melissa (non) si spoglia per Boateng

La Satta in copertina su "Playboy": servizio casto e il fidanzato ringrazia

6/3/2012

Aveva promesso una sorpresa per marzo ed è stata di parola. E così nel giorno del compleanno del fidanzato Kevin Prince Boateng, Melissa Satta compare sulla cover della rivista Playboy. Aveva detto che il calciatore era geloso e così lo ha fatto contento: niente nudo sulle pagine patinate eppure tra una vestaglia e un lenzuolo di seta Melissa sa come sedurre.

foto Playboy

Un servizio casto in cui la ex velina si toglie i vestiti ma non mostra niente. Si intravedono il seno e i capezzoli, ma una maglia trasparente nere copre tanta pelle. Mostra una schiena nuda e una spalla dipinta, ma non c'è nulla di trasgressivo.



Melissa posa per Antonio Guccione stesa su un divanetto mettendo in mostra gli slip succinti neri e delle scarpe dal tacco vertiginoso di colore viola. Sexy, sensuale, seducente, eppure sempre ben coperta come promesso al suo calciatore, noto per la sua gelosia.



Boateng deve avere apprezzato il servizio di Playboy tanto eccitante quanto ben “vestito” e nel giorno del suo compleanno ringrazia la sua bella su Twitter... anche per la bella sorpresa che le ha riservato. Chissà se parlava del servizio o di qualche altra sorpresa...