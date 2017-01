Kate Upton stilista e modella in bikini

Curve morbide e conturbanti per l'estate

6/3/2012

Kate Upton, giunonica bionda sexy, bellezza di copertina dell'edizione 2012 di Sports Illustrated, di bikini se ne intende. Li indossa con un irresistibile sex appeal e ora li disegna anche. Porta la sua firma infatti la nuova linea di due pezzi per il brand californiano Beach Bunny, per il quale Kate posa sfoggiando le sue curve bollenti.

foto Beach Bunny

Chi meglio di lei, del resto può posare in bikini in maniera così sexy e seducente? La modella 19enne, sa fare bene il suo lavoro e senza veli, o con pochi pezzi di stoffa addosso, dà il meglio di sé.



Complici le sue forme conturbanti e morbide, e il suo look da lolita maliziosa e sexy. La nuova linea di bikini per Beach Bunny porta adesso il suo nome. "Ho voluto inserire dettagli preziosi e particolari tipici della lingerie per sentirmi più sexy anche in spiaggia", ha detto la modella e stilista, che dimostra come con un semplice bikini si può diventare davvero irresistibili.