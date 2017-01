Balotelli: sono pronto a sposare Raffaella

Ma la Fico frena: siamo troppo giovani

6/3/2012

Mario Balotelli raccoglie l'invito di Roberto Mancini e si dice pronto a sposare Raffaella Fico. La showgirl però frena: “E' presto, siamo giovani. Prima la carriera...”. Sabato sera l'attaccante del Manchester era stato beccato all'uscita di uno strip club alle 3. E per aver violato il coprifuoco pre-partita si è beccato una multa salata, ma dopo aver chiarito con il mister, Mancini l'ha perdonato e gli ha chiesto di mettere la testa a posto.

foto Olycom

“Non avevo fatto nulla di male. Non dovevo giustificarmi. Ma quando ho capito che serviva un primo passo per sciogliere l'incomprensione, l'ho fatto volentieri: gli ho mandato un sms” ha spiegato SuperMario in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'allenatore ha replicato proponendogli di sposarsi per mettere finalmente la testa a posto. E Balotelli ha sorpreso tutti, perché non ha avuto dubbi: “Per me non è presto. Quando trovi la persona giusta, può essere l'ora. Raffaella è la cosa più bella che mi sia capitata. Mi dà serenità, è comprensiva quando ne combino qualcuna. Non voglio dire che la tradisco e mi perdona. Dico in generale, sa capirmi”.



Infatti Raffaella già altre volte ha perdonato le scappatelle del calciatore, anche se ora a sorprendere è lei. Perché in un'intervista radiofonica su Rtl 102.5 ha detto: “E' presto per sposarsi, siamo ancora molto giovani. E' giusto che uno si realizzi nel proprio lavoro, e poi, successivamente, perché no...”. La Fico capisce le sbandate di gioventù, è comprensiva pure sullo strip club... “Per me può anche andare in uno strip club con gli amici, se non fa niente di male. E devo dire che alla fine torna sempre da me, sono la sua preferita...”. Poi modifica il tiro e in un'altra intervista radiofonica, a Kiss Kiss, questa volta specifica: "La proposta non mi è ancora arrivata ma se Mario dovesse chiedermi di sposarlo la risposta sarebbe sì, perchè è l'uomo che amo".