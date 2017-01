Pippa fa "strage" anche sulla neve

Bella e seducente in tuta aderente sfoggia le sue curve

6/3/2012

L'abbiamo vista correre ad una gara di triathlon, la ritroviamo in tuta aderente ad una maratona di sci di fondo. L'instancabile Pippa Middleton è davvero una lady molto sportiva: 90 chilometri in 7 ore, 13 minuti e 36 secondi. Sarà questo il segreto del suo tanto osannato lato B?

foto Olycom

Lo sport di certo ha a che fare con la sua linea perfetta, che Pippa mantiene tra pilates, triathlon e ora anche sci di fondo. In tutina super aderente la bella sorellina reale sfoggia le sue curve sulla neve, guadagnandosi gli sguardi lusinghieri dei presenti e il bacio sulla guancia di un ammiratore segreto, che le strappo un sorriso imbarazzato.



Tra i 15.800 concorrenti alla Vasaloppet, la gara di fondo più famosa del mondo, che si tiene in Svezia, Pippa è arrivata 412esima tra le 1.734 donne iscritte. "E' andata meglio del previsto", ha detto all'arrivo. "Ora mi devo riposare e mettere i piedi per aria".