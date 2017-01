Jennifer Lopez "lievita" con il tutone

La star, a spasso con Casper, mostra forme che non le rendono giustizia

6/3/2012

Qualcuno dell'entourage dovrebbe prendersi la briga di sussurrare nell'orecchio di Jennifer Lopez che uscire con il tutone mortifica il suo fisico, in particolare il tornito lato B che appare di qualche misura più grande. Pantaloni larghi e scarpe da tennis non solo appiattiscono, ma allargano decisamente la sua figura. Certo, bella lo è sempre, ma vestita così ridimensiona l'immaginario erotico che si ha di lei.

foto Ap/Lapresse



Per chi ha impresso nella mente il sedere della Lopez mentre leggeva le categorie alla notte degli Oscar guardando queste immagini rischia di dimenticarsi per sempre quelle curve sexy. Dov'è finito il sedere più bello e invidiato del mondo viene da chiedersi.



Lei, con occhiali da sole e cappuccio, scortata dal suo giovane fidanzato Casper Smart, passeggia tranquillamente per le strade di Los Angeles noncurante dei primi piani che i paparazzi scattano al suo ingombrante didietro.

No red carpet, no abito "mostra curve".