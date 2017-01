Star "fotografate" ad occhi chiusi

Belle addormentate su Twitter

6/3/2012

Chi dorme seduta come Elena Santarelli, chi sui sedili dell'auto come Kate Upton e Elisabetta Canalis e chi si addormenta con i piedi a mollo come Lucrezia Lante Della Rovere. Sbirciando nella loro “social" intimità abbiamo scoperto come e dove si addormentano le star dello showbiz.

foto Twitter

In vestaglia, in accappatoio o anche vestite, anche le celebrities dormono. E su Twitter o Facebook postano scatti rubati alla loro intimità.



Katy Perry non dorme mai sola, con lei c'è sempre il suo gattino, mentre il compagno di letto della sexy star americana Jessica Simpson è il suo fedele cagnolino.



Melissa Satta, Alessia Marcuzzi e Demi Moore non si fanno svegliare nemmeno dalle cannonate, quando dormono loro... dormono davvero.



Per Siria De Fazio non fa differenza, camera da letto o sedili dell'aereo, basta chiudere gli occhi. Eva Riccobono scompare sotto le coperte e posta lo scatto su Twitter "finalmente a letto". Sex bomb di giorno, inguardabile di notte, Adrianne Curry, modella americana, a letto, non trasmette nessun richiamo sessuale. Con quel "turbante" in testa è tutto fuorché sexy.



Rihanna invece si cala il cappello sugli occhi e sul suo letto candido aspetta... un "rude boy", come twitta sulla sua pagina. Se non è un invito questo!