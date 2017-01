Lady Gaga, a spasso in reggiseno

La Germanotta seminuda per le vie di New York

5/3/2012

Quattro passi per New York... in reggiseno. Chi può permetterselo? La solita Lady Gaga amante delle provocazioni. Occhialoni con artigli e tuta nera in spandex con scollatura a V sul davanti, tanto accentuata da scoprire completamente il reggiseno.

foto LaPresse

La cantante non mostra nessun imbarazzo anzi sembra orgogliosa di mostrare il suo décolleté che appare addirittura più generoso, così "schiacciato" dal reggiseno. La Germanotta sa sempre come fare notizia e attirare i flash su di sé. Il look stravagante e la sua indole trasgressiva sono le sua carte vincenti in ogni occasione. E anche stavolta ha fatto centro.