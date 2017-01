Balotelli multato per lo strip club

L'allenatore Mancini: "Sposati"

5/3/2012

Lei gli perdona qualche bravata e scappatella, lui le dedica un gol scrivendo sulla maglietta “Raffaella ti amo”. Passano una manciata di giorni e Mario Balotelli ne combina un'altra. L'attaccante del Manchester viene beccato alle 3 di notte mentre esce da uno strip-club. La società gli rifila una multa da 250,000 sterline e l'allenatore Mancini gli consiglia: “SuperMario sposati, così metti la testa a posto”. Ma Raffaella Fico lo perdonerà ancora?

foto Olycom

Alla vigilia dell'incontro tra il Manchester e il Bolton il calciatore viene immortalato dal tabloid The Sun all'uscita di uno strip club alle 3 del mattino, infrangendo il coprifuoco imposto dalla società prima della partita. La multa che si becca il calciatore è di 250,000 sterline. E non è finita. Già perché secondo il Daily, il tecnico Roberto mancini avrebbe consigliato a SuperMario di sposarsi per dare un fremo alla sua vita movimentata".

Strano, ma vero Balotelli ha infranto il coprifuoco proprio nei giorni in cui la fidanzata Raffaella Fico non si trovava in Inghilterra, ma era tornata in Italia per impegni di lavoro. “Il matrimonio potrebbe aiutarlo - ha detto Mancini - Sono sicuro che capisca di aver commesso un errore. Mario è così, ma non c'è nulla che possiamo fare se non dirgli che non può continuare a fare questo. Lui stesso è il suo peggior nemico. Un professionista dovrebbe sapere che non può stare fuori fino a dopo le due del mattino in prossimità di un match. Ha bisogno di capire questo. Ora è giovane, ma a 25 o 26 sarà diverso. Se non si fa una sana vita privata non si è in grado di giocare ai massimi livelli. A volte mi sento un po' deluso. Queste cose accadono alla sua età, ma dopo 100 volte, penso che dovrebbe capire cosa sta succedendo intorno a lui. Io sono molto gentile con lui, ma, come tutti i giocatori, sa che deve comportarsi bene”. Chissà se anche Raffaella sarà delusa o no... E questa volta basterà una dedica sulla maglietta per farsi perdonare dalla Fico?