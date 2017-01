Manuela fa shopping imbronciata

5/3/2012

E' seria, serissima. Manuela Arcuri all'uscita di una boutique a Roma non guarda in faccia a nessuno e con piglio sicuro si dilegua in men che non si dica. Ma che le è successo? Imbronciata, non un filo di trucco, occhiaie marcate che non accenna minimamente a nascondere dietro a strategici occhialoni da sole e look che non rende onore a tanta bellezza. Senza il suo capitano Montedoro, l'attrice appare decisamente giù di tono.

foto Olycom



Abituati ad ammirarla con abiti mirati a esaltare il suo giunonico fisico, sembra strano vederla vestita con così poca cura: collant chiare e miniabito in maglina evidenziano infatti delle cosciotte non proprio filiformi. Cintura in vita nera con piccole borchie applicate davanti e giacchina con ingombranti maniche in pelo fanno il resto. Verrebbe da chiederle: "Ma come ti vesti?".



Poi uno sguardo al viso e anche lì ci sono sorprese. Ha l'espressione di chi è proprio di cattivo umore: occhi stanchi, sguardo teso e del make up nemmeno l'ombra. Sola con l'iPhone e i suoi pensieri va per la sua strada. Forse non ha superato la prova costume e, irrigidita, vuole correre immediatamente ai ripari.



Speriamo solo che il bel Simone non le abbia spezzato il cuore, ma soprattutto che nella borsa ci sia un abito che esalti le sue sexy forme.