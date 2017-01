Lucrezia "inguainata" con Simone Di Pasquale

Mutande contenitive in pista per la Della Rovere

5/3/2012

La sua irresistibile sensualità ha "stregato" Simone Di Pasquale, ma lo scatto da "dietro" rubato durante l'ottava puntata di "Ballando con le stelle" non fa onore all'indiscutibile fascino di Lucrezia Lante Della Rovere. I flash immortalano una antiestetica guaina contenitiva color carne sotto al vestito con spacco e scollatura posteriore vertiginosi. Che caduta di stile!

foto Olycom

Simone non sembra farci caso però e nell'impeto della danza cinge la sua compagna con passione. Lucrezia si aggrappa a lui con altrettanto trasporto e i due sembrano sempre alla ricerca del contatto fisico. Non c'è dubbio il feeling tra loro è innegabile.



Non importa se lei ha 45 anni e delle mutande contenitive comincia ad aver sempre più bisogno e lui 12 di meno. I toy boys ormai vanno di moda e la bella figlia di Marina Ripa di Meana è davvero una donna piena di fascino e sensualità.



Di Pasquale è single e lei, che si supponeva facesse coppia con il regista Francesco Zecca, proprio durante una delle puntate di "Ballando", ha dichiarato la sua singletudine . Gli estremi per un inizio di love story ci sono tutte. E non saranno un paio di mutande contenitive a rovinare tutto.