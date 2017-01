La Tatangelo: non mi rifarò più

Anna dalla seconda alla terza,ora basta

5/3/2012

Quattro anni fa è passata da una seconda a una terza abbondante, ora però confessa di non volersi più affidare alla chirurgia estetica. Il suo seno florido è sgusciato fuori dall'abito in diretta tv, ma Anna Tatangelo non fa una piega e commenta sul settimanale Gente: “Sono cose che succedono quando si balla”. “Io adoro i miei occhi, sono la parte che preferisco. Ma cambierei volentieri il mio lato B, lo trovo un po' troppo ingombrante” aggiunge.

foto Olycom

Si è affidata al ballo per vincere le sue insicurezze e mentre si muove a suon di musica mostra tutta la sua bellezza. Il segreto della sua forma? “Dedico un'ora del mio tempo alla palestra, preferibilmente al mattino – spiega Anna – E non seguo nessun regime alimentare, cerco solo di stare attenta a quello che mangio”. La Tatangelo nella vita quotidiana si trucca pochissimo e si veste casual per fare comodamente la mamma del piccolo Andrea che tra poco compirà due anni.



Eppure in tv o sul palco appare sempre come una femme fatale pronta a sedurre e a far cascare tutti ai suoi piedi. “Credo che la bellezza sia una questione di sex appeal. Per sentirmi tale devo essere elegante e sensuale ma non esteriormente: dentro di me – continua Anna – Sono ricorsa quella volta alla chirurgia estetica, ma non ho intenzione di farlo mai più. Non ne sento l'esigenza”.