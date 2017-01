Gli ex del GF su Twitter e Facebook

Fuori dalla Casa è tutt'altra realtà

5/3/2012

Spente le luci sulla Casa di Cinecittà, alcuni dei tantissimi concorrenti che hanno partecipato al reality sono riusciti ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, altri invece sono rimasti al "buio", ma non per questo si sono perse le loro tracce. Da Facebook e Twitter abbiamo scovato delle divertenti immagini di vita quotidiana di Guendalina Canessa, Carolina Marconi, Mara Adriani e tanti altri...

foto Twitter

Del GF 4 troviamo Ascanio e Katia. Sposati dal 2005 e genitori della piccola Matilda, si fanno un autoscatto in radio mentre trasmettono su Teleradiostereodue. Appassionati di moda lei e golf lui, hanno preferito dedicarsi e condividere i loro interessi anche se non mancano incursioni sul piccolo schermo.



Sempre della stessa edizione troviamo una Carolina Marconi che posta le sue immagini su Twitter in doppia versione, da panterona, seduta sul letto con sguardo ammiccante, e da casalinga con tanto di cuffia da doccia in testa e canottiera che mette in bella vista il suo prosperoso décolleté. Per la showgirl venezuelana il successo dopo la casa è arrivato immediatamente, merito della sua bellezza. La Marconi, che ha un matrimonio lampo alle spalle, nella casa aveva avuto una storia con Tommaso Vianello, per tutti conosciuto come Tommy Vee. Il ragazzo, dopo l'esperienza nella Casa si è buttato nel mondo della musica con grande successo, ma la sua vena comica l'ha portato anche sul palco del Saturday Night Live. Per lui una foto sul suo profilo in auto... tutt'altro che sorridente.

Altra edizione, la quinta, per Catrina Davies, ma stessa grande passione per la musica. Sempre con il capello corto regala un'immagine dalla consolle di una discoteca con cresta brillantinata in testa e scollatura a "V" sul seno.



Quando si parla di Guendalina Canessa, settima edizione, non si può non pensare ai tacchi. Sposata con Daniele Interrante e madre della piccola Chloe non ha mai rinunciato alla sua femminilità sia nella Casa, ma soprattutto fuori. In posa come una vera diva su Twitter mostra le sue calzature assolutamente originali.



Mara Adriani, un bello scatto in ascensore e uno in casa. Ma dove sono finiti i riccioli della concorrente della decima edizione del GF? Reclusa nella casa aveva trovato l'amore con Alberto Baiocco, ma ora ha occhi solo per Ferdinando Giordano, vincitore del GF 10.



In compagnia di un cane, in ascensore (anche lei?!) e mentre stringe la mano a un soldatino di legno. Ecco come si racconta la bella del GF 9, Vanessa Ravizza su Twitter.



Vincitore della sesta edizione del GF, Augusto De Megni dà il meglio di sé in bagno. Prima si fotografa a petto nudo, poi con una parrucca bionda in testa. Il ragazzo sa come divertirsi tra le mura di casa!



E gli altri, dove sono finiti? Troppo impegnati per fare avere loro notizie? Noi teniamo sempre gli occhi aperti!