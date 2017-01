Balotelli sorpreso all'uscita di uno strip club

L'attaccante pizzicato e fotografato dal "The Sun" alle 3 del mattino. Quella di ieri è l'ultima di una lunga serie di bravate. Mancini puntava su di lui nel match di oggi contro il Bolton

Mario Balotelli ci ricasca e finisce nuovamente nel mirino dei tabloid inglesi. Questa volta l'ex giocatore dell'Inter si è fatto pizzicare all'uscita di uno strip club alle tre del mattino. E il tutto accade alla vigilia dell'incontro di oggi in cui il Manchester City è impegnato a sfidare il Bolton.

A riferire della nuova bravata è il quotidiano 'The Sun', che ha immortalato l'attaccante del Manchester City mentre usciva da uno strip club attorno alle 3 del mattino. Sempre secondo il giornate Balotelli era comunque sobrio.

L'episodio creera' non pochi fastidi al City e a Roberto Mancini che aveva tutta l'intenzione di puntare sull'ex interista nel match odierno contro il Bolton dopo la squalifica per 4 turni per il pestone a Scott Parker e la conseguente esclusione dalla convocazione in nazionale.

Purtroppo, sottolinea 'The Sun', si tratta dell'ultimo episodio di una lunga serie che ha coinvolto Balotelli dal suo arrivo al City dall'Inter per 22 milioni di sterline. Proprio ieri Mancini lo aveva elogiato sostenendo che "Mario e' il miglior attaccante italiano, al 100 per cento".