Rihanna, la sua testa vale un capitale

18 mila euro per farsi tagliare i capelli

2/3/2012

Una sauna, la piscina e poi la "drammatica" sorpresa. Guardandosi allo specchio Rihanna ha scoperto che i suoi capelli erano un disastro. E allora ha chiamato subito la sua hair stylist da Los Angeles, che è immediatamente partita per Londra. Costo di taglio e messa in piega: 18 mila euro.

foto Olycom

"Quando è uscita dalla piscina aveva i capelli aggrovigliati e arruffati. Ha usato un bel po' di balsamo ma non ha ottenuto grandi risultati", ha detto una fonte al 'Sun'. Dato che il giorno seguente avrebbe avuto un'apparizione televisiva, Rihanna ha trovato come unico rimedio chiamare la sua stylist Ursula Stephen, a qualunque costo e secondo la fonte il costo dovrebbe essere stato di ben 15mila sterline. "Non voleva correre il rischio di mettersi nelle mani di uno sconosciuto - ha aggiunto - a Rihanna non importava pagare una fortuna".



E nell'attesa della sua salvatrice la cantante 24enne si è messa un cappello in testa.