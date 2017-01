Isabeli Fontana, angelo carioca e sexy

Scatti bollenti su GQ

2/3/2012

Ha sfilato per la prima volta a 16 anni, adesso ne ha 28 ed è una delle top più belle e pagate del mondo. Isabeli Fontana, "angelo" sexy e conturbante di Victoria's Secret posa senza veli per GQ Italia e svela il suo corpo scultoreo e perfetto e le sue curve irresistibili.

foto Gq

Occhi chiari, capelli scuri e ondulati e una bocca che promette paradisi inavvicinabili. Il tutto arricchito da misure mozzafiato: 86-58-89. Isabeli è forse meno conosciuta di alcune sue colleghe "angeliche" come Candice, Bar, Alessandra o Gisele. Ma non meno bella, anzi bellissima, e seducente.



Brasiliana, come la maggior parte di loro e delle bellezze che costellano il fashion system, è stata sposata già ben due volte e ha due figli di 8 e 6 anni. Attualmente è fidanzata con quello che lei definisce il suo "uomo perfetto", "una persona di cuore", Rohan Marley, figlio del mito del reggae Bob, con cui è felice, perché per lei la felicità è un "percorso a metà strada, che percorre giorno dopo giorno".