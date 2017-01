Agosti e David, seno a confronto

Sotto le trasparenze i cedimenti

2/3/2012

Lucilla Agosti e Arianna David, sfida a suon di look nella stessa trasmissione. La prima sfoggia un vestito trasparente dalla vita in su che copre appena il suo piccolo seno e la seconda è esplosiva con un décolleté asimmetrico strizzato in un corpetto ricamato. L'abbigliamento delle due bionde potrebbe mettere scompiglio tra gli ammiratori, ma chi si guadagna il titolo di più sexy?

foto LaPresse

Entrambe con un fisico asciutto e slanciato, si presentano in tv con una mise decisamente provocante. Lucilla, opinionista de L'isola dei famosi, indossa un originale abito composto da una gonna nera alta in vita. Fin qui nulla di particolare, ma il pezzo forte è la parte sopra. Una maglietta trasparente a girocollo con maniche lunghe, decisamente audace, lascia intravedere una seconda misura scarsa coperta solo da piccoli pois neri applicati sul velo e concentrati nella zona frontale. Il reggiseno non c'è e dal profilo non sfugge un leggero cedimento del seno.



Altro capitolo per la sempre serissima Arianna David che, di ritorno dall'Honduras, mette in mostra una carnagione ambrata e un silhouette da top model. Pantaloni lunghi e corpetto lavorato esaltano un prosperoso décolleté, ma (ahi ahi) imperfetto nonostante la mano del chirurgo. Mentre un seno appare bello sodo è ben sostenuto dalla coppa, l'altro dà segni di cedimento, totalmente inglobato nella rigida struttura del corpetto.