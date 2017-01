Vip smascherate, che doppia faccia!

Le belle fotografate in momenti privati

2/3/2012

Spettinate, con il colorito spento, le occhiaie che solcano gli occhi o semplicemente più “normali” di quanto siamo abituati a vederle. Abbiamo scovato la Casalegno, la Fontana, la Pellegrinelli, la Barriales, la Caracciolo, la D'Urso, la Lagerback, ma non solo in versione “liscia” nella vita di tutti i giorni e “griffata” per le grandi occasioni. La differenza tra le due facce è tanta, ma non è detto che col trucco da star siano più belle...

Marika Pellegrinelli posta su Twitter una sua immagine all'interno di un negozio alle prese con la difficile scelta dei jeans: magrissima e dal colorito pallido, capelli arruffati sulla testa e senza make up pare un'altra persona rispetto all'affascinante ragazza che abbiamo visto girare mano nella mano con Eros Ramazzotti durante la sfilata di Dolce e Gabbana.



E che dire di Elena Santarelli e Federica Fontana? Le due amiche alle prese con i loro manicaretti dietro i fornelli di casa sono altra cosa dalle due biondone in prima fila alla sfilata di Blumarine. Per non parlare del viso sbattuto di Elisabetta Canalis con Gianni Morandi prima della diretta dall'Ariston: per lei una vera e propria trasformazione prima di salire sul palco in abiti sexy e sinuosi.



Filippa Lagerback scherza fotografandosi con un naso da pagliaccio e la sua immagine stride con quella seria ed elegante nel parterre della moda milanese. Anche Elenoire Casalegno che saltella nella cucina della sua casa brianzola si trasforma quando appare alla presentazione di una linea di gioielli. E poi ci sono Costanza Caracciolo, Melissa Satta, Bianca Balti, Eva Riccobono, Nina Senicar, Barbara D'Urso, Fiammetta Cicogna, Laura Barriales, Federica Pellegrini e altre ancora. Non è detto che nel confronto a vincere sia il lato pubblico, quello delle grandi occasioni. Molte di loro sono belle, forse ancor più belle, senza cerone e abiti griffati. Guardare per credere...