Melissa attillata e in total black

La Satta nello store Nike

1/3/2012

E' la protagonista di un cortometraggio per Nike insieme a grandi nomi dello sport del calibro di Kobe Bryant, Alberto Aquilani, Giampaolo Pazzini, Gennaro Gattuso e Marco Materazzi. Nello store Nike Stadium Milano Melissa Satta si presenta più bella che mai in total black con un giubbottino nero con le maniche in jeans su tacchi vertiginosi.

foto Ufficio stampa

Al suo fianco non c'è il fidanzato Boateng, ma in compagnia di amici si diverte ugualmente mentre, tra un'intervista e una chiacchierata sbircia tra gli scaffali in cerca di magliette. La showgirl confessa che quando non lavora ama vestirsi comoda, si sente a suo agio in tuta e scarpe da ginnastica e non può fare a meno dei jeans. Ma si diverte anche a inventare stili nuovi cercando di abbinare le tendenze della moda con qualcosa di sportivo. L'ex velina, dal fisico indubbiamente sportivo, appena può segue i suoi sport preferiti. Per questo va spesso allo stadio e quando è in America segue le partite dell'NBA.