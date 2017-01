Alba, backstage in famiglia

La Parietti presenta il nuovo libro

2/3/2012

Alba Parietti ha scritto un libro “Da qui non se ne va nessuno” (ed. Mondadori) e il suo tour promozionale per l'Italia è l'occasione per commemorare la sua famiglia e rivedere gli amici più cari. A Roma alla cena organizzata da Beatrice Iannozzi al Jackie O' sedevano allo stesso tavolo i suoi ex: Stefano Bonaga, Franco Oppini e Giuseppe Lanza di Scalea con rispettive mogli e fidanzate. “C'è stata grande commozione” racconta a Tgcom24 Alba.

foto Olycom

La Parietti veste a pennello i panni della scrittrice e promuovere l'autobiografia che ha scritto è un modo per condividere con le persone più care i ricordi della propria vita. “Bibi Ballandi ha attraversato la Capitale nell'orario del traffico per correre alla cena, così anche Paola Ferrari – racconta orgogliosa Alba – All'organizzazione del tour romano ci ha pensato Paola De Benedetti e Manuela Moreno, mie grandi amiche, a quella milanese Emmanuelle De Benedetti e Roberto Alessi, a Torino ci saranno Evelin Christillin e Piero Fassino. Sto vivendo momenti di grande commozione”.



Nel libro Alba parla della sua famiglia con schiettezza e delicatezza: “Avevo bisogno di salvare i ricordi. Volevo dare una sorta di risarcimento a mio zio, uno straordinario filosofo che è stato in manicomio. La lettura del suo diario fa venire la pelle d'oca. Io volevo ridargli l'onore, la dignità. Mia madre è stata una donna straordinaria, chiusa in casa ad occuparsi della famiglia. Con lei ho avuto un rapporto difficile, ma è stata una persona fantastica. Così come mio padre, che ha fatto il partigiano”. La Parietti è un fiume in piena quando parla della sua famiglia, un po' melanconica, ma anche molto determinata.



I ricordi, i pensieri dolci e poetici la fanno piangere, ma sa ridere a crepapelle anche per una sciocchezza, come dice lei. Il suo libro “rapisce” e Alba si tuffa nei ricordi del passato, ammettendo di essere altrettanto curiosa e piena di aspettative per il futuro.