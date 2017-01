Clooney: "Me ne frego di chi dice che sono gay"

George commenta le voci sulle sue preferenze sessuali

1/3/2012

Fa coppia fissa da qualche mese con la bionda ex wrestler Stacy Keibler, e di chi lo addita come gay se ne frega. "Non mi importa se la gente pensa che io sia gay", così George Clooney commenta le voci sulla sua sessualità. L'attore, conosciuto come scapolo d'oro di Hollywood, rifiuta di dare adito ai pettegolezzi sulle sue preferenze sessuali perché "se così fosse non ci sarebbe vergogna nel dichiararsi gay".

foto Olycom

Del suo orientamento sessuale ambiguo Hollywood parla da tempo, sebbene il divo faccia spesso coppia con donne bellissime. Eppure George non sente il bisogno di mettere in chiaro i suoi gusti per rispetto alla comunità dei gay. "Penso che sia divertente, ma l'ultima cosa che mi vedranno fare è allarmarmi dicendo: 'Queste sono menzogne'", ha detto l'attore intervistato da 'The Advocate magazine'. "Sarebbe ingiusto e scortese verso i miei buoni amici nella comunità gay. Non ho intenzione di permettere a nessuno di far sembrare che essere gay sia una brutta cosa".



Poi aggiunge: "La mia vita privata è privata e al momento solo molto felice. A chi può dare fastidio se qualcuno pensa che io sia gay? Anche quando sarò morto ci sarà qualcuno che lo dirà. Non ci do importanza". Clooney, che attualmente fa coppia con l'ex stella del wrestler Stacy Keibler, chiosa con una prospettiva futura: "Nella prossima generazione questo sembrerà un argomento sciocco".