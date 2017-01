Stessi stivali per Nicole Scherzinger e Rihanna

Le due pop star amano le stesse calzature "attirasguardo"

1/3/2012

Musica e stivali, ecco le passioni che Nicole Scherzinger e Rihanna condividono. La prima, a Dubai, indossa per una serata speciale un miniabito bianco e degli stivali neri alti fin sopra il ginocchio, la seconda, a Londra, sfoggia la stessa calzatura di giorno, abbinandola a un paio di shorts borchiati e camicia in jeans. Entrambe molto sensuali nelle differenti ore della giornata.

foto Olycom

Occasioni diverse e stesso stivale, le due popstar di successo amano questo "aggressivo" accessorio anche se preferiscono indossarlo con look diametralmente opposti. Nicole, alla consolle del Cirque di Soir Nightclub all'interno del Fairmont Hotel, si esibisce come dj indossando un vestitino inguinale con delle piccole catenelle applicate alle spalline che cadono lungo la schiena e le braccia. Con le cuffie alle orecchie è totalmente assorta dalla musica. Bella e provocante, con uno sguardo seducente.



Rihanna invece preferisce utilizzare questi stivaloni alla luce del sole londinese con indumenti più sbarazzini, ma ben studiati. Un cappello con la scritta Dream Team, occhiali da sole e una camicia slacciata abbinati a dei pantaloncini borchiati (per fortuna solo davanti). Grandi cerchi alle orecchie e una croce al collo. Ed ecco che si crea la fila per ammirarla.