Jennifer Lopez seducente e hot

L'attrice posa senza veli con i guantoni

1/3/2012

Dice di sapersi reggere in piedi anche dopo quindici colpi di box subiti, eppure a vederla in pantaloncini e top supersexy in tenuta da boxer è certo che sarà lei, Jennifer Lopez, a mettere ko chiunque. Posa aggressiva per V Magazine e dichiara con orgoglio di saper combattere. Ha imparato il pugilato e studiato krav maga, per l'attrice tutto è una sfida come sul ring: “Posso prendere un sacco di pugni e andare avanti. Sono addestrata".

foto V Magazine

Da quando ha lasciato il marito Marc Anthony e ha conosciuto l'attuale fidanzato Casper Smart, l'attrice e cantante 42enne sembra rinata. Sorridente, felice, conturbante e sexy come non mai, ha deciso di posare per V Magazine in versione pugile. Indossa un paio di pantaloncini rossi che risaltano le sue gambe toniche e una canottierina bianca che lascia intravedere il seno senza biancheria intima, guantoni e sguardo da dura. Per il servizio fotografico posa anche nuda coperta solo dai guantoni in una immagine decisamente hot.



Alla rivista si racconta e dice di far superato il momento difficile della separazione, grazie soprattutto al nuovo amore. Con marc sarà legata per sempre, perché padre dei suoi figli, ma se una storia d'amore non ha funzionato inutile stare a recriminare. Lei e Marc resteranno in buoni rapporti. Nella sua vita ha avuto grandi riconoscimenti e molto successo, ora cerca di godersi ogni momento con più attenzione.