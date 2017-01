Rossi, dolci cinguettii con la Canalis

The Doctor mostra a Eli i suoi biscotti

1/3/2012

Valentino Rossi torna a far parlare di sé, non per le sue prestazioni sul circuito di Sepang, ma per uno scambio di battute su Twitter con Elisabetta Canalis. Lui dalla Malesia e lei da Los Angeles parlano di biscotti. Un dolce inizio di conversazione per The Doctor che, stando ai bene informati, è da poco tornato single. Se pensiamo che non ha mai nascosto il suo debole per la Canalis viene quasi da dire che stia cercando di avvicinarsi a lei.

foto Twitter

L'asso delle due ruote non ha mai fatto mistero di provare attrazione per l'ex velina sarda e, proprio nel corso dello stesso Chiambretti Night in cui ufficializzò la sua storia con Marwa confessò che la Canalis aveva evitato le sue attenzioni.

E ora che non ha nessun legame torna alla carica con qualche innocente cinguettio. Dal canto suo, Elisabetta sta vivendo una storia d'amore con Steve-O che la rende serena e felice, ma non si sa mai che, come una piccola goccia, Vale riesca a scavare nel cuore della showgirl.



Per i più attenti non sarà di certo sfuggita una piccola e innocente conversazione anche con Melissa Satta, pure lei sarda ed ex velina. A quanto pare Vale ha idee ben chiare sul canone di bellezza di una ragazza, ma soprattutto non vuole affrontare la nuova stagione del Motomondiale da solo, altrimenti chi lo consola in caso di sconfitta...