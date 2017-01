Le star sfoggiano il lato B

A pesca, a pera o a mela?

1/3/2012

Quello di Irina Shayk è a pesca, il sedere doc, come quello di Elisabetta Canalis o Rosie Huntington Whiteley. Ben proporzionato e simmetrico. A pomodoro, rotondo e sodo è quello di Serena Williams o di Nina Moric e a mela quello di Nicole Minetti. Ortaggi o frutta e lato B sono un binomio vincente. Voi quale preferite?

foto Olycom

Forma, tono muscolare e simmetria, alcuni degli elementi che contribuiscono a formare un fondoschiena perfetto. Non per tutte però. Jennifer Lopez e Kelly Brook rappresentano da sempre il prototipo delle star dal lato B per antonomasia, a pera, sporgente quanto basta per attirare l'attenzione e tonico al punto giusto da apparire quasi scultoreo. Si merita un encomio anche Alba Parietti, in trasparenze hot e tanga in vista. Il suo fondoschiena è una pera perfetta. Il sedere di Pippa è stato addirittura eletto il più bello d'Inghilterra, sebbene ben lontano dai canoni di perfezione.



Ma ci sono anche quelli "piatti" e un po' bassi, come quello di Lucilla Agosti, Laura Barriales o Arianna David e quelli "morbidi" come quello di Eliana Cartella o un po' a patata come quello di Ornella Muti. La tipica forma a clessidra è un miraggio per molte e solo alcune raggiungono questo grado di perfezione. Ma a qualsiasi ortaggio o frutto si associ il sedere resta per una donna un'infallibile arma di seduzione. Da sfoggiare in ogni occasione.